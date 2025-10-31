Tres cementerios en Arousa donde descansa belleza e historia

Cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados Gonzalo Salgado

No suele ser habitual incluir una visita a un cementerio en un itinerario de viaje, pero en algunos destinos esto se convierte casi en una parada obligatoria. También en los cementerios pueden encontrarse espacios llenos de historia, curiosidades y, en muchos casos, una belleza que ha perdurado durante siglos.

Con la llegada del Día de Difuntos, las visitas a estos lugares se multiplican para rendir homenaje a los seres queridos que descansan allí. Para algunos, los cementerios pueden resultar tenebrosos, mientras que para otros tienen un significado muy distinto. Lo cierto es que no todos son sitios olvidados o poco valorados, algunos incluso son recomendados por las propias oficinas de turismo.

Estos son los tres cementerios arousanos que merece la pena visitar:

Cementerio de Santa Mariña de Dozo. Más allá de su historia este cementerio ubicado en el municipio de Cambados destaca por ser uno de los más bonitos a nivel estético y declarado Monumento Histórico Artístico en 1943. Tal es su popularidad que está incluido también en el catálogo de la Asociación de Cementerios Singulares de Europa y fue nombrado tercer monumento funerario más importante de España por la Asociación de Cementerios Significativos de Europa (ASCE), según apuntan desde Turismo Rías Baixas.

Este cementerio se encuentra en la Avenida da Pastora, en Cambados, sobre las ruinas de un antiguo templo gótico del siglo XV, de ahí la particularidad de su estructura y la belleza que lo caracteriza.

Cementerio inglés de Vilagarcía de Arousa. Ubicado en Santa María de Rubiáns, el cementerio de inglés de Vilagarcía de Arousa es el reflejo de la huella imborrable que dejaron los británicas en la comarca.

Este camposanto se construyó en el año 1911 y a día de hoy es propiedad de la Armada Británica y gestión del Consulado del Reino Unido. Se levantó para albergar los restos de los soldados ingleses fallecidos, ya que al ser protestantes no podían ser enterrados en el cementerio sacramental católico, según apuntan desde Turismo Rías Bixas.

Cementerio de Arcos de Furcos. Es probable que en Cuntis se encuentre uno de los cementerios más particulares de la autonomía, ya que se trata del único camposanto subterráneo de Galicia.

Se encuentra en el entorno natural de la iglesia de San Breixo y fue construido en los años 40. Está compuesto por unas 60 galerías que albergan un total de 245 nichos y recuerdan a las catacumbas de estilo romano que se pueden encontrar en muchas ciudades europeas, como Roma o París.