El espíritu del Samaín recorre Arousa con las casas del terror más originales y tétricas

La decoración de este año en Valga y su autora, Mónica Vejo Gonzalo Salgado

Los arousanos se preparan para vivir la noche más terrorífica del año: el Samaín, también conocido popularmente como Halloween. Cada vez son más las personas que se animan a participar en esta celebración que, aunque no es una festividad oficial, ha cogido más notoriedad con el tiempo gracias a la influencia extranjera, convirtiéndose así en una nueva fecha señalada en nuestros calendarios.

Este día se presenta como la excusa perfecta para los amantes de los disfraces y las decoraciones, pues muchos de ellos –que ya disfrutan de otras celebraciones como Carnaval o Navidad– aprovechan la ocasión para dejar fluir su imaginación, ya sea con sus trajes o para decorar sus hogares de la manera más original y terrorífica.

Samaín en Valga

En este contexto nació la Casa Halloween de Valga, una iniciativa hecha por Mónica Vejo en su propio hogar y que desde hace cinco o seis años no para de atraer la atención de vecinos y visitantes.

La autora cuenta que la idea surgió de manera muy casual, cuando una prima suya instaló en su huerta unas figuras procedentes de un festival escolar de Halloween. Así, nació en ella su interés por implicarse más en la decoración en esta fecha. “Despois xa foi por gusto propio, porque a min realmente decorar por Navidad e por Halloween encántame”, confiesa.

De esta forma, lo que comenzó con un par de figuras acabó por convertirse en una completa exposición en el exterior de su casa, la cual empieza a crear con bastante antelación. “En septiembre comecei coas personaxes”, explica. “O 12 de octubre gústame ter todo montado e retíroo unha semana despois do 1 de novembro”.

Vejo cuenta que las decoraciones suelen girar entorno a alguna temática, representando en años anteriores a la orquesta Panorama, un botellón o incluso a los sanitarios de la pandemia por el coronavirus. En esta ocasión ha optado por realizar una sátira y denuncia social, reflejando en su terreno a algunos de los políticos del panorama actual. “Dixen eu: Voulles facer unha dedicatoria porque o merecen”, comenta entre risas.

Casa do Terror de Meis

Por su parte, desde hace unos años en Meis también han querido profundizar en la celebración del Samaín, creando así la asociación Elmeis Street y su propia Casa do Terror. La idea surgió en los Carnavales de 2022, cuando tres amigos decidieron que era hora de que en el municipio se hiciese algo con motivo de esta fiesta. “La primera edición no fue una casa del terror como tal, sino el rellano de un edificio”, explica Ana Sofía Gómez, una de las integrantes.

La Casa do Terror de Meis, decorada por Ana Sofía Gómez, es uno de los atractivos del municipio en estas fechas Gonzalo Salgado

No obstante, pronto se corrió la voz sobre la propuesta y la entidad logró conseguir un inmueble donde poder realizar apropiadamente la actividad. Desde entonces, todos los años se vuelcan durante varios meses en la decoración de la casa, con el fin de innovar y ofrecer una experiencia que realmente asuste a los participantes.

“Nosotros intentamos que sea todo lo secreto posible”, apunta Gómez, esclareciendo que, salvo la fachada, hasta el día 31 no revelan nada de la casa. De esta forma, los usuarios se animan a repetir edición tras edición.

En un principio la idea nació con la intención de estar dirigida para un público adulto. Sin embargo, debido al éxito obtenido –el año pasado llegaron a ser cerca de 1.000 personas–, también se ofrece un pase infantil sin sustos para que los niños puedan ver el interior. Además, la oferta se completa con un concurso de calabazas, otro de disfraces y el “truco o trato”.

Así, desde Elmeis Street consiguen que año tras año el Samaín sea una realidad en el municipio, atrayendo además a decenas de personas de otras localidades gallegas.