Arousa

El público ya puede votar por los proyectos de Baiuca o el Náutico de San Vicente en el primer premio de la Asociación Galega de Empresas Musicais

Desde hoy hasta el 10 de noviembre la audiencia podrá premiar una única candidatura 

Fátima Pérez
30/10/2025 13:17
Una actuación de Baiuca en Arousa
D.A.

La Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) pide el apoyo del público para votar por los mejores proyectos, espacios o eventos que el próximo 27 de noviembre podrán recibir el Premio á Excelencia na Experiencia do Público, un reconocimiento al que optan el Naútico de San Vicente de O Grove o el álbum de Baiuca, 'Barullo'. 

La audiencia podrá votar desde hoy y hasta el próximo 10 de noviembre para seleccionar el proyecto que merece este reconocimiento en la primera edición de los Premios da Industria Musical de Galicia. Solo se podrá votar por una única candidatura y será a través de este formulario: bit.ly/votacion-experiencia-publico. 

El Náutico de San Vicente, nominado a mejor espacio musical en los Premios de la Industria Musical de Galicia

Más información

Arousa estará representada en esta primera edición en dos categorías: mejor espacio musical con el Náutico de San Vicente y mejor identidad visual con Adrián Canoura, Carlota Pereiro y Alejandro Guillán por 'Barullo', de Baiuca. 

