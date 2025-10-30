Estos serán los festivos locales en Arousa para 2026

Calendario de festivos para el año 2026 Cedida

El Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las fiestas laborales de carácter local para el año 2026 en Galicia, consideradas inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables.

La normativa estatal fija 14 fiestas anuales de ámbito nacional, pero de esos 14 festivos, dos son elegidos por cada Concello. Por su parte, de los 12 festivos restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En el año 2026 habrá dos festivos nacionales de carácter obligatorio que coinciden en domingo: el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, que se sustituyen por el 19 de marzo y el 24 de junio. Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales y se pueden sustituir si así lo desean las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2026 se celebrará el 2 de abril); y finalmente el 19 de marzo y el 25 de julio en cuyo caso las comunidades pueden elegir (la Xunta siempre opta por el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia).

Estos son los festivos que establecen los Concellos en Arousa:

A Illa de Arousa: 7 de enero, día de San Xulián y 17 de febrero, Martes de Entroido.

A Pobra do Caramiñal: 17 de agosto, Lunes de Carme dos Pincheiros y 21 de septiembre, Lunes del Nazareno.

Boiro: 16 de julio, festividad del Carmen y 31 de agosto, festividad de San Ramón.

Caldas de Reis: 16 de febrero, Lunes de Entroido y 14 de agosto.

Cambados: 16 de febrero, Lunes de Entroido y 11 de julio, S. Bieito.

Catoira: 6 de julio y 3 de agosto.

Cuntis: 18 de febrero, Miércoles de Ceniza y 18 de agosto, San Antón.

Meaño: 17 de febrero, Martes de Entroido y 6 de abril, Lunes de Pascua.

Meis: 17 de febrero, Martes de Entroido y 6 de abril, Lunes de Pascua.

Moraña: 27 de julio y 7 de diciembre

O Grove: 16 de julio, festividad del Carme y 11 de noviembre, San Martiño.

Pontecesures: 7 de enero, Festa de San Xulián y 6 de julio, Festa do Carme.

Portas: 6 de abril, Lunes de Pascua y 13 de octubre.

Rianxo: 16 de julio, festividad del Carmen y 18 de septiembre, Viernes de Guadalupe.

Ribadumia: 6 de abril, Lunes de Pascua y 5 de junio, Festa do Viño Tinto.

Ribeira: 17 de febrero, Martes de Entroido y 16 de julio, O Carme.

Sanxenxo: 6 de abril, romaría do Con y 4 de septiembre, Santa Rosalía.

Valga: 2 de febrero, festividad da Candelaria y 24 de julio, festividad de Santa Cristina.

Vilagarcía de Arousa: 22 de mayo, festividad de Santa Rita y 17 de agosto, día posterior a San Roque.

Vilanova de Arousa: 15 de enero, San Mauro y 16 de septiembre, San Cibrán.