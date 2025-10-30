Aviso amarillo en Arousa: fuertes vientos y lluvias azotan la celebración del Samaín

El mal tiempo empaña el fin de semana del Samaín D.A.

La Aemet emite una aviso de riesgo amarillo por lluvias a partir de esta tarde y durante la jornada de mañana en toda la comarca de Arousa.

La Agencia Estatal de Meteorología también advierte de riesgos en las zonas próximas a la costa con vientos que pueden alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Se trata de una borrasca localizada al oeste de Irlanda que dejará fuertes vientos del suroeste y lluvias intensas tanto esta tarde como durante la jornada de mañana.

La previsión es que las condiciones mejoren a lo largo del sábado, quedando inactiva la alerta amarilla el domingo 2 de noviembre.