Diario de Arousa

Arousa 

Aviso amarillo en Arousa: fuertes vientos y lluvias azotan la celebración del Samaín

La alerta permanecerá activa desde hoy y durante la jornada de mañana

Fátima Pérez
30/10/2025 17:01
El mal tiempo empaña el fin de semana del Samaín 
D.A.

La Aemet emite una aviso de riesgo amarillo por lluvias a partir de esta tarde y durante la jornada de mañana en toda la comarca de Arousa. 

La Agencia Estatal de Meteorología también advierte de riesgos en las zonas próximas a la costa con vientos que pueden alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora. 

Se trata de una borrasca localizada al oeste de Irlanda que dejará fuertes vientos del suroeste y lluvias intensas tanto esta tarde como durante la jornada de mañana. 

La previsión es que las condiciones mejoren a lo largo del sábado, quedando inactiva la alerta amarilla el domingo 2 de noviembre. 

