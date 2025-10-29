O orzamento da Xunta dedicado a impulsar o galego crecerá un 8,7 % en 2026
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, asegurou este mércores que o orzamento da Secretaría Xeral dá Lingua para o próximo ano crecerá un 8,7 %, ou un millón de euros, ata alcanzar un total de 13 millóns.
Durante a súa comparecencia #ante a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento galego para explicar as contas do seu departamento, López afirmou que con este incremento "cúmprese o compromiso expresado hai un ano de ir nunha senda de aumento" dos fondos destinados ao galego no marco do Pacto pola Lingua.
Tres millóns para campañas de dinamización lingüística
"Desde o comezo desta lexislatura, o orzamento dedicado á lingua aumentou preto de 2 millóns de euros, un aumento de máis de 18 puntos porcentuais", resaltou.
Esa "importante contía", recalcou, permitirá "seguir investindo máis dun millón de euros" en programas de promoción da lingua ou "máis de tres millóns de euros" en campañas de dinamización lingüística en todo o país.
Ademais, lembrou que en 2026 debaterase e aprobará o novo Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega (PXNLG) e sinalou que os orzamentos do seu departamento "reservarán os fondos necesarios" para aplicar as medidas que se propoñan na súa actualización.
O orzamento total da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para 2026 ascende a máis de 150 millóns de euros, o que supón un aumento do 2,3 % respecto a 2025, "unha das partidas que máis crece" do gasto do conxunto da Xunta", afirmou. López Campos resaltou que a cultura galega vive "un momento extraordinario, con récords de asistencia de público e co orgullo de cada recoñecemento recibido dentro e fóra do noso país".
Entre os seus "éxitos" recentes ha citado filme Sirat, de Oliver Laxe, premiado en Cannes e candidato aos Óscar, ou os premios nacionais de Poesía, recibido por Miriam Reyes, de Danza, outorgado a Janet Novás, ou o de Circo que conseguiu a compañía Pistacatro.
O conselleiro anunciou que o seu departamento poñerá en marcha o próximo ano un plan especial para impulsar a cultura na Ribeira Sacra no marco da súa candidatura a Patrimonio Mundial e levará adiante o proxecto "Illa de Creación" para a Illa de San Simón, na Ría de Vigo, ademais de iniciar os traballos de remodelación do Teatro Cinema Fraga de Vigo, na que se investirán máis de 10 millóns de euros ata 2028.
No ámbito das políticas relacionadas coa mocidade, destacou o aumento ata 3 millóns de euros dos fondos destinados ao Bono Emancípache, "unha iniciativa pioneira a nivel estatal que foi solicitado por máis de 3.700 mozos de entre 18 e 35 anos".
A oposición asegura que o investimento real redúcese
Con todo, a portavoz do BNG Mercedes Queixas asegurou que o orzamento da Consellería "sobe en menor porcentaxe que a media xeral, reduce a partida de gastos correntes e supón "unha caída dos investimentos reais".
"Segue sen sequera representar o 1 % nos orzamentos de Galicia, cando a cultura xera o 3 % do PIB. A triste realidade é que a cultura perde peso político", subliñou.
Ao seu xuízo, a Xunta "non confía nas fortalezas da lingua galega que é a semente principal da cultura" e nas contas do departamento "non hai unha soa medida nova para sacar" ao galego da "peor situación de toda a súa historia en que se atopa".
Pola súa banda, Silvia Longueira, do PSdeG, considerou que os orzamentos presentados "distan moito de ser os orzamentos de cultura que debería ter un territorio como Galicia" e criticou a "escasa" dotación para bibliotecas, arquivos e museos.
A deputada socialista ha asegurado que a partida destinada á normalización lingüística "está moi lonxe do orzamento de 17 millóns de 2010" e demandou ao PP que "se de verdade defende ao galego" apoie a súa declaración como lingua oficial da Unión Europea.
Así mesmo, instou a López a non arrogarse o éxito de creadores galegos como Oliver Laxe e lamentou que a porcentaxe que se dedica á Cultura e á Lingua en Galicia "está moi por baixo" de comunidades como o País Vasco ou Cataluña e tamén "da media nacional".