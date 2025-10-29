Arousa se prepara para un fin de semana de terror con calabazas y disfraces por toda la comarca

Celebraciones de Samaín en Arousa Mónica Ferreirós

Arousa se prepara para celebrar el Samaín ante una previsión de lluvias que trasladará al interior algunas celebraciones, pero no frenará las ganas de sacar los disfraces más terroríficos del año.

En Vilagarcía

El viernes 31, de 10:00 a 13:30 horas, Arousa Moza organizará en su local una ludoteca de Samaín con un taller de manualidades inspirado en esta festividad.

Por la tarde, de 17:00 a 23:00 horas, el Curtas Festival do Imaxinario celebrará una completa jornada festiva con talleres de calabazas, el tradicional concurso de disfraces para adultos y niños, una cena colectiva, proyecciones y una inquietante experiencia “Re-Animator”.

En Cambados

En Cambados el Samaín ya se ha hecho notar y continúa su programación mañana a las 20:00 horas con la salida de la Santa Compaña musical, con la participación de la Escola de Música y el Conservatorio Elemental, recorriendo las principales calles del centro.

El viernes 31 a las 19:00 horas, el parque de Torrado acogerá la Festa Terrorífica, con música, DJ, decoración temática y algunas sorpresas. Finalmente, el domingo a las 18:00 horas se celebrará un magosto popular en la plaza de Fefiñáns, amenizado por el Grupo de Gaitas de Boudebou.

En O Salnés

Los concellos de O Salnés preparan sus celebraciones de Samaín en espacios cubiertos ante la amenaza de lluvia. En A Illa, la Biblioteca y la Concellería de Cultura organizarán el viernes 31 un baile de disfraces con DJ MB, chocolatada y proyección de una película de terror para mayores de 16 años en el Auditorio.

En Meaño, la fiesta será infantil, con concurso de disfraces, hinchables y merienda en el pabellón de Xil. Por su parte, en Meis, el Club Ciclista Armenteira e Punto convoca para el sábado 1 una ruta ciclista nocturna de Samaín desde la Praza de España, invitando a los participantes a acudir disfrazados.

En la comarca de Caldas

Catoira. El viernes 31 a partir de las 19 h Catoira no lucirá sus Caveiras por las calles del municipio en su tradicional procesión, pero llevará la fiesta al Auditorio con una representación teatral a cargo de la Escola Municipal de Teatro y con la participación de la Banda de Música de Catoira.

Valga. El concurso de decoración de calabazas llega al Auditorio Municipal y estará abierto hasta el viernes a las 13:00 h. Habrá premios a las calabazas más terroríficas, originales y elaboradas, que se entregarán durante la fiesta de Samaín del viernes por la tarde.

En O Barbanza

Ribeira. Mañana, 30 de octubre, a las 20:30 h, se proyectará en la sala polivalente del auditorio municipal el documental 'Buscando a Santa Compaña', una investigación sobre los últimos testigos de esta leyenda gallega. La entrada será gratuita y se repartirá desde media hora antes hasta completar aforo.

El sábado 1 de noviembre, el Grupo de Baile de la Asociación Alfaia actuará a las 18:00 h en el Auditorio. Luego habrá un desfile por la Rúa de Galicia hasta el Espazo Multiusos, donde a las 19:00 h se inaugurará el Samaín con una exposición abierta hasta las 21:00 h.

Rianxo. El viernes a las 18.00 h la Casa do Terror abrirá sus puertas en el Mercado Municipal y a partir de las 21.00 h la música animará la Festa do Samaín rianxeiro. El sábado día 1 de noviembre las 17.00 h la Praza Virxe de Guadalupe acogerá la fiesta con obradoiros de cabazos, hinchables y juegos tradicionales. De nuevo en la jornada vespertina habrá una Casa do Terror y más música.

A Pobra y Boiro. El Concello pobrense celebrará el Samaín con un pasaje del terror en los jardines Valle-Inclán, que abrirá el viernes a las 20.00 h. Además, a las 21.00 se proyectará en el Elma la película 'La autopsia de Jane Doe'.