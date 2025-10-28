Mexillón de Galicia lidera un proyecto para reciclar los palillos de plástico de las bateas

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

Mexillón de Galicia implantará una nueva dinámica que permitirá gestionar el principal material plástico del cultivo del molusco y que aparece en las playas, los palillos o tarugos. Así pues desde la DOP instalarán en las asociaciones mitilicultoras de la Ría de Arousa unos contenedores específicos para la recogida de palillos.

Del mismo modo la Denominación de Orixe organizará dos jornadas de limpieza del litoral en la que los propios productores se responsabilizarán de la recogida de estos residuos plásticos. También se coordinará la retirada de los mismos por parte del principal suministrador de estos materiales para su posterior reciclado.

Los dos proyectos cuentan con ayudas de la Consellería do Mar, cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura (Fempa)

Este proyecto tiene un marcado carácer de interés colectivo, ya que busca beneficiar tanto a los productores de mejillón y a su cadena de valor y también a la sociedad en general avanzando en la sostenibilidad de la principal actividad acuicola de Galicia a través de una mejor gestión de los residuos

Esta acción está incluida en el proyecto "Avances na gobernanza do sector mitilícola para a mellora da xestión dos materiais empregados no cultivo". Para ello se cuenta con una inversión de 76.399 euros.

Mejoras en el puerto de A Pobra

Por otra parte la DOP cuenta con una nueva Unidad de Control que da servicio a productores y compradores en uno de sus puertos de descarga de molusco más importante, como es el de A Pobra. El servicio se activó de la mano del proyecto "Melloras das instalacións da Unidade de Control da DOP Mexillón de Galicia no peirao da Pobra do Caramiñal" y recibió una ayuda de 15.953 euros. El objetivo no es otro que el de mejorar las condiciones de trabajo del personal de control de la Denominación de Orixe y de sus usuarios, así como aumentar la eficiencia energética de la unidad de control actual.