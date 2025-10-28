La Diputación presenta un Presupuesto de 238,6 millones: "Cando nos necesitan, estamos"

El presidente de la Diputación, Luis López, presentó las cuentas provinciales de cara al año 2026 Deputación Pontevedra

“Escoitar, atender e entender”. Con estas palabras resumió el presidente de la Diputación, Luis López, la esencia del Presupuesto de la administración provincial para el año 2026. López se rodeó de su equipo de gobierno para presentar unas cuentas “de récord” y – como él mismo subrayó– que suponen una “ferramenta ao servizo dos concellos, dos cidadáns e dos colectivos”. El presidente conservador arrancó su intervención apelando a la estabilidad de su gobierno y ratificando que su presupuesto entrará en vigor el próximo día 1 de enero. “Pasará o que noutros lugares parece algo inasumible”, apostilló.

Así pues las cuentas económicas de la administracion provincial ascienden en 2026 hasta los 238,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 13,6% más respecto al último presupuesto de este 2025 .Sumando, como explicó López, las cifras de los organismos autónomos se alcanzan los 243 millones de euros.

Apoyo a los concellos

Luis López explicó en primer lugar las cantidades con las que podrán contar los concellos para llevar a cabo proyectos estratégicos y de su libre elección. “Un de cada tres euros será para apoiar aos concellos cando máis o necesitan e a suma coa que contarán chega aos 80 millóns de euros”, manifestó. Estos estarán divididos en tres planes: el primero el +Provincia, que en 2025 permitió la ejecución de 350 obras y la generación de 650 puestos de trabajo. Este plan estará dotado con 50 millones de euros. “Os concellos tamén poderán dispoñer de fondos do 2027 mediante a vía do anticipo”, aclaró el presidente. La segunda vía de financiación para las entidades municipales es la del Plan Extra, con 35 millones de euros para ejecutar proyectos estratégicos y el tercero el Plan de Infraestruturas Deportivas, con 8 millones reservados para modernizar instalaciones de este tipo en la provincia.

Inyección "sen precedentes"

El presidente provincial presumió de que 59 de los 61 concellos (aquellos que tienen menos de 50.000 habitantes) dispondrán durante el próximo año de una “inxección sen precedentes de 128 millóns de euros que poderán xestionar para facer investimentos, pagar facturas ou levar a cabo proxectos estratéxicos. “Cando nos necesitan, estamos”, declaró López.

De hecho el responsable político puso como ejemplo el caso de Vilagarcía – la localidad con más habitantes dentro de ese grupo de menos de 50.000–. Señaló que la capital arousana dispondrá en 2026 de 35 millones de euros de la Diputación, lo que equivale a “un Plan Extra”.

López puso como ejemplo a Vilagarcía, que contará en 2026 con 35 millones de euros de fondos provinciales

López también hizo referencia a los convenios con las dos grandes ciudades de la provincia como son Vigo y Pontevedra. “A pesar de que Vigo conta con cen millóns de euros máis de orzamento que a provincia e que Pontevedra teno máis grande que a suma dos catro concelos que lle seguen en tamaño nós estamos orgullosos de ser un motor de investimento nestas dúas cidades”, subrayó. De hecho advirtió que “quen queira abrir guerras políticas con esta casa só poderá facelo en base ao cálculo electoral porque os números falan”.

Así pues el presidente desgranó algunas partidas como los 210.000 euros para la Bienal de 2027, la reserva de siete millones para Santa Clara o los 300.000 euros para los Premios Feroz, en el caso de Pontevedra. En lo que respecta a la ciudad olívica puso como ejemplos los cinco millones para la piscina de Teis o los 1,6 millones para la reapertura del teatro-cine Fraga entre otros.

Turismo y Deportes

López aprovechó en su intervención para avanzar intervenciones y cuantías en las diferentes áreas. Señaló que en la provincia “queremos seguir sendo unha referencia turística e as Rías Baixas son o noso gran tesouro”. Explicó que el presupuesto en este departamento aumenta en un 17% hasta llegar a los siete millones de euros con nuevas líneas de ayuda tanto para los concellos como para el sector empresarial. Los Rías Baixas Fest – “a banda sonora do verán”– también recibirán más dinero.

En Deportes el presidente popular anunció que la partida crecerá en un 35%. “Adoptaranse medidas como 1,8 millóns para apoiar a renovación de equipamentos deportivos, instalacións de asociacións, clubs e colectivos que non sexan municipais”. Además “tamén se habilitará unha liña de axudas para mercar vehículos deportivos. De 300.000 euros pasarase a un millón”. Además hizo referencia a la creación de una oficina para la atracción de grandes eventos deportivos.

Cultura y Benestar

En el área de Cultura el presidente anunció un incremento del presupuesto en un 7%, lo que –entre otras cuestiones– repercutirá en un aumento de las cuantías de un 20% en el Culturea. También el mismo porcentaje en las ayudas para las escuelas de música y un 50% para que agrupaciones musicales y bandas de la provincia puedan adquirir material e instrumentos.

En cuanto al departamento de Benestar el presidente conservador cifró en un 15% más lo destinado a este punto, lo que supone 7,2 millones de euros de presupuesto. “Servirán para financiar unha nova e moi necesaria liña de axudas para a adquisición de vehículos por parte de entidades sociais e mellorar as axudas directas aos colectivos”.

Igualdade y Medio Ambiente

El presidente conservador hizo mención al capítulo de Igualdade que “terá un 6,5% máis de recursos”. Medio Ambiente por su parte sumará un 10% más. López anunció reformas en buena parte de los edificios de titularidad provincial. De hecho, y como ejemplo, señaló que se invertirán 200.000 euros en el centro vacacional de A Lanzada.

Infraestruturas y Emprego

Luis López habló de que “queremos unha provincia equilibrada” y puso sobre la mesa servicios clave. En Infraestruturas se destinarán 13,7 millones de euros, un 56% más para “mellorar e modernizar os máis de 1.600 quilómetros de rede viaria provincial”.

En materia de Emprego “disporase dun tercio máis de recursos para mellorar os obradoiros formativos e de inserción nos concellos dentro do plan +Emprega”. Por su parte también las líneas de ayudas para asociaciones de vecinos y comunidades de agua se verán aumentadas en un 20%. López también hizo especial mención al área de Xuventude y Reto Demográfico con un incremento de un 13% para reforzar medidas de conexión con el rural.

La Diputación destinará el próximo año 200.000 euros a mejorar el centro vacacional de A Lanzada, en O Grove

El responsable de la administración provincial resaltó que este es un presupuesto “orientado a atender as necesidades da provincia na medida das nosas posibilidades e sempre despois de escoitar, atender e entender”. De hecho subrayó que “nada disto sería posible sen xestión”.

Amortización de deuda

López concluyó haciendo referencia a la decisión de su equipo de amortizar los 19,5 millones de euros que había de deuda por crédito solicitado en el año 2021. Para el popular esto supone, primero, “o aforro de 2,9 millóns de euros en intereses e o segundo que a Deputación pasa a ter tecnicamente débeda 0”.

El conservador se preguntó cuántos proyectos habrían quedado en el cajón si no se contase ahora con esa cantidad disponible. Los presupuestos provinciales se presentarán el próximo lunes en el Parlamento de Galicia.