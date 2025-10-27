Xunta y UVigo refuerzan su alianza para control y gestión de la mejilla

Bateas en la Ría de Arousa

La Consellería do Mar y la Universidad de Vigo han reforzado su convenio de colaboración para la ejecución del estudio de identificación y marcación selectiva de larvas de mejillón. Esto permitirá obtener información sobre la evolución del reclutamiento de la mejilla en las rocas del litoral gallego. El Consello da Xunta dio luz verde a ese refuerzo entre las dos entidades.

Las causas de las modificaciones fueron, por un lado, que el trabajo de campo de la recogida de muestras está siendo más agresivo de lo esperado. Así pues aumenta de cuatro a siete puntos. Esto obligó a renovar el material que se utiliza para las extracciones. Además la cantidad de muestras recogidas está requiriendo trabajo en un laboratorio adicional.

Acción investigadora

Por otra parte la obligatoriedad de realizar determinados gastos de personal investigador posteriores al 30 de junio ha obligado a ampliar el período de gasto y pago hasta el 31 de julio de 2026. Así el presupuesto aumenta en 10.400 euros y la presentación de la documentación justificativa será hasta el 31 de agosto del próximo año.

En la iniciativa participa el Intecmar y los resultados los interpretan desde el CIMA de Vilanova

Desde la Xunta señalan que esta acción investigadora refuerza el trabajo impulsado por el gobierno gallego en este ámbito y supone un avance en la gestión de la mejilla atendiendo a la creciente demanda de este recurso y a la explotación responsable de los distintos recursos naturales. Así pues la Consellería do Mar eleva su inversión en esta acción hasta superar los 227.000 euros, cofinanciados con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (Fempa), distribuidos en las anualidades 2024, 2025 y 2026.

En esta iniciativa participa el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) dependiente de la Consellería y a quien le corresponde la recogida de las muestras para posterior envío al laboratorio de Inmunoloxía de la Universidade de Vigo. Por su parte esta entidad realiza las tareas de identificación y conteo larvario, así como la descripción de sus diferentes estadios, indicando la cantidad de larvas por unidad de volumen y muestreo en cada uno de ellos.

De la coordinación e interpretación de los resultados de este estudio en concreto se encarga el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) ubicado en Vilanova de Arousa.