Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Octubre: el mejor mes para comer almejas en Arousa

Daniel Espasandín, responsable del restaurante Montes de Galicia, asegura que hay tres mariscos que destacan en esta época y uno de ellos es la ameixa

Fátima Pérez
24/10/2025 11:37
Almejas a la marinera servidas en Carril
Almejas a la marinera servidas en Carril
Gonzalo Salgado

En Carril las ameixas se sirven todo el año y se festejan en agosto, pero según Daniel Espasandín, responsable del restaurante Montes de Galicia, el mes de octubre está considerado uno de los mejores momentos del año para disfrutar de este producto gastronómico.

Espasandín asegura que hay tres mariscos que destacan en esta época: la almeja, la cigala o la gamba. "Tenemos la suerte de que en España hay un marisco de primera calidad, pero hay momentos de la temporada en el que esa calidad se dispara, y hay que aprovecharlo", apunta desde Montes de Galicia, uno de los mejores restaurantes de Madrid según TripAdvisor. 

Precisamente en este local la almeja se sirve fina y a la marinera, una de las recetas estrella también en Arousa. "Una almeja fina ya de por sí es un manjar. Se puede hacer al vapor, con perejil, añadiendo un poco de vino o con salsa. Nosotros la ofrecemos con una salsa marinera que potencia todavía más su sabor y que es todo un éxito", explica Espasandín. 

Con todo, en Arousa la almeja se cocina en octubre, noviembre, diciembre y hasta en agosto, porque se trata de uno de los productos estrella de la Ría y, sin duda, uno de los más demandados también fuera de la comarca. 

Te puede interesar

Clint patterson jCY4oEMA3o unsplash

Últimos días para participar en la bolsa de empleo de técnicos A1 del Concello de Boiro
Redacción
Caldas se suma un año más al Programa Integrado de Emprego

Caldas anima a las empresas locales a unirse al Programa de Emprego para reducir el paro
Fátima Pérez
Cartel de los talleres de Samaín de Sanxenxo

Ofertan las últimas plazas para los talleres de Samaín de Sanxenxo
C. Hierro
Acto de imposición de la medalla

Abel Losada entrega la medalla al mérito de la seguridad vial al guardia civil José Luis Lameiro
Olalla Bouza