Octubre: el mejor mes para comer almejas en Arousa

Almejas a la marinera servidas en Carril Gonzalo Salgado

En Carril las ameixas se sirven todo el año y se festejan en agosto, pero según Daniel Espasandín, responsable del restaurante Montes de Galicia, el mes de octubre está considerado uno de los mejores momentos del año para disfrutar de este producto gastronómico.

Espasandín asegura que hay tres mariscos que destacan en esta época: la almeja, la cigala o la gamba. "Tenemos la suerte de que en España hay un marisco de primera calidad, pero hay momentos de la temporada en el que esa calidad se dispara, y hay que aprovecharlo", apunta desde Montes de Galicia, uno de los mejores restaurantes de Madrid según TripAdvisor.

Precisamente en este local la almeja se sirve fina y a la marinera, una de las recetas estrella también en Arousa. "Una almeja fina ya de por sí es un manjar. Se puede hacer al vapor, con perejil, añadiendo un poco de vino o con salsa. Nosotros la ofrecemos con una salsa marinera que potencia todavía más su sabor y que es todo un éxito", explica Espasandín.

Con todo, en Arousa la almeja se cocina en octubre, noviembre, diciembre y hasta en agosto, porque se trata de uno de los productos estrella de la Ría y, sin duda, uno de los más demandados también fuera de la comarca.