El libre marisqueo se mantiene en “otras zonas” con 211 embarcaciones

Imagen de archivo de libre marisqueo en otra campaña anterior Gonzalo Salgado

Un total de 211 embarcaciones han pedido permiso y lo mantienen activo para acudir a faenar a las denominadas “outras zonas” del libre marisqueo. Las únicas que en la presente campaña se han abierto a la extracción después de que las analíticas realizadas por los biólogos de la Consellería do Mar mostrasen evidencias que indican que es mejor dejar “descansar” a otros puntos como Os Lombos, O Bohído y Cabío.

Según los datos oficiales del departamento autonómico se mantienen de alta en estos espacios específicos un total de 258 tripulantes. La mayoría son de la cofradía de A Illa, con 83 embarcaciones y 92 tripulantes. Le sigue ya bastante lejos la de Cambados con 38 embarcaciones y un total de 44 tripulantes, mientras que en Ribeira el número de barcos que acuden a faenar en estos puntos es de 30 con 41 rañeiros registrados.

En Carril los barcos despachados en la Consellería son 18 y 31 mariscadores como tripulantes de los mismos. En O Grove son 13 barcos y en Rianxo una decena.

El resto de cofradías mantienen una presencia testimonial en la que fue en su día una de las campañas de marisqueo más importantes de la Ría de Arousa, y como mucha diferencia.

Poca asistencia

Es el caso, por ejemplo, de A Pobra, donde solo hay despachado un barco. En Cabo de Cruz son tres, mientras que en Aguiño (también en el margen norte de la Ría de Arousa) solo son cuatro. En Vilanova el número de barcos que acuden a faenar son nueve y en Vilaxoán solo dos.

Cabe recordar que Xunta y cofradías afectadas acordaron el paro biológico durante los tres primeros meses del próximo año 2026 y que la administración autonómica se comprometió a habilitar una línea de ayudas.