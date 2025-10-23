Octubre con un 20% más de peregrinos por la comarca de Arousa, frente a 2024

Peregrinos caminando hacia Santiago Mónica Ferreirós

Turismo Rías Baixas acerca los últimos datos estadísticos de la comarca y recalca que un total de 20.000 peregrinos recorrieron el Camino de Santiago en el mes de octubre, hasta la fecha. Mientras, el Camino Portugués por la costa suma 9.664 caminantes y se sitúa como la vía más transitada de todas las que recorren la provincia hacia Compostela.

En lo que respecta a los caminantes que en octubre realizaron el Camino pasando por la comarca de Arousa y Caldas el aumento fue de un 20% en comparación con los datos del mes de octubre de 2024.

Por su parte, el Camino Portugués por la costa triunfa frente al resto de las opciones peregrinas, superando incluso al clásico Camino Portugués.