La Fiesta del Cine vuelve a Vilagarcía del 3 al 6 de noviembre

Cines Gran Arousa Gonzalo Salgado

La Fiesta del Cine llega también a Vilagarcía de Arousa y lo hace del 3 al 6 de noviembre en los Cines Gran Arousa con entradas a 3,5 euros.

En esta nueva edición no será necesario solicitar la acreditación en la web para participar, simplemente será necesario comprar las entradas y disfrutar de la película, sin límite de tickets por compra.

Todas las películas de la cartelera estarán disponibles con los precios reducidos, sin embargo, no se podrá aplicar otros descuentos acumulables, como el Carné Joven o el de Familia Numerosa.

Las entradas para la Fiesta del Cine se podrán adquirir a partir del miércoles 29 de octubre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines.