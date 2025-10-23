Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa 

La Fiesta del Cine vuelve a Vilagarcía del 3 al 6 de noviembre

Las entradas se podrán adquirir a partir del 29 de octubre, desde la web o en taquilla

Fátima Pérez
23/10/2025 11:50
Cines Gran Arousa
Cines Gran Arousa
Gonzalo Salgado

La Fiesta del Cine llega también a Vilagarcía de Arousa y lo hace del 3 al 6 de noviembre en los Cines Gran Arousa con entradas a 3,5 euros.

En esta nueva edición no será necesario solicitar la acreditación en la web para participar, simplemente será necesario comprar las entradas y disfrutar de la película, sin límite de tickets por compra. 

Todas las películas de la cartelera estarán disponibles con los precios reducidos, sin embargo, no se podrá aplicar otros descuentos acumulables, como el Carné Joven o el de Familia Numerosa. 

Las entradas para la Fiesta del Cine se podrán adquirir a partir del miércoles 29 de octubre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines.

Te puede interesar

Infografía de la obra

Vilagarcía saca a licitación la humanización de Bouza de Abaixo por 775.000 euros
Olalla Bouza
Once titular del Atlético Arousana

El Atlético Arousana desafía al Clásico y jugará el domingo a las 17:30 horas en A Lomba
María Caldas
Uno de los detenidos

Llegan a los Juzgados de Vilagarcía los detenidos por la operación 'Doner'
Olalla Bouza
La Guardia Civil detiene a dos vecinos de O Grove

La Guardia Civil detiene a dos hermanos de O Grove por agredir y robar a un joven
C. Hierro