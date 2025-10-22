Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

Opmega y la Xunta defienden que el mejillón gallego compita en igualdad de condiciones en Europa

Ricardo Herbón expuso sus proyectos al director xeral de Innovación Pesqueira

Olalla Bouza
22/10/2025 19:00
Ricardo Herbón, presidente de Opmega, se reunió con Cándido Rial, secretario xeral de Innovación Pesqueira
Cedida

La Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) mantuvo una reunión con el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, Cándido Rial, para analizar la situación actual y los proyectos de la entidad. El presidente, Ricardo Hernón, expuso el trabajo que se está desarrollando en el ámbito tecnológico y de mejora productiva, con proyectos experimentales basados en el sistema longline. Asimismo, destacó el esfuerzo de Opmega por “mejorar la captación de mexilla”, un proceso clave que busca reducir la presión sobre los arenales y avanzar hacia un modelo más equilibrado.

Durante el encuentro también se repasaron las cuestiones tratadas por la organización de productores en Bruselas, relacionadas con las aranceles y la situación del mejillón gallego en el mercado europeo. Ambas partes coincidieron en la necesidad de defender condiciones de igualdad frente a productos de otros países.

Otros asuntos de interés que se trataron durante el encuentro con el director xeral autonómico fueron la convocatoria de elecciones al Consello Regulador do Mexillón, así como las diferentes iniciativas que están contribuyendo a mejorar la calidad del mitilo entre los asociados.

