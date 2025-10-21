Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Los García dominan Arousa: más de 8.300 vecinos llevan el apellido más común de la comarca

Solo en Vilagarcía de Arousa el IGE registra más de 2.500 ‘Garcías’ 

Fátima Pérez
21/10/2025 11:15
Panorámica de Vilagarcía de Arousa
Panorámica de Vilagarcía de Arousa
Gonzalo Salgado

Los García reinan en la comarca de Arousa con más de 8.357 personas empadronadas que contienen este apellido en sus nombres. Según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), García es el apellido más común en 12 de los 20 municipios de la comarca arousana, destacando sobre todo -esto también por ser un concello con mayor número de habitantes- en Vilagarcía de Arousa, con 2.513 registros de ‘Garcías’ en el primer y segundo apellido.

Por su parte, Pérez, Rodríguez y González serían los otros tres apellidos más destacados. Pérez lidera en Ribeira y A Pobra, mientras que Rodríguez lo haría en Portas y Rianxo, y González en Cuntis y Cambados.

O Grove y A Illa se desmarcan con dos apellidos menos usuales no solo en Arousa, sino en general en el mapa autonómico. En el caso grovense Otero reina con un total de 992 vecinos que registran este apelativo en sus nombres, mientras que en A Illa 592 residentes harían lo mismo con Dios.

Te puede interesar

Mariola Sampedro presidirá su primer pleno municipal del presente mandato tras su reciente investidura

El Gobierno bipartito de Ribeira cobrará un total de 245.295 euros al año por cinco dedicaciones exclusivas y otras dos parciales
Chechu López
Una imagen habitual de impropios, en la localidad insular

A Illa conciencia para evitar la aparición diaria de residuos voluminosos en contenedores
Beni Yáñez
Rafael Álvarez 'El Brujo' presentó en el auditorio de Ribeira su espectáculo 'El viaje del monstruo fiero'

‘El Brujo’ encandiló al público en Ribeira con su función en la que homenajea a los más notorios autores del Siglo de Oro de la Literatura española
Chechu López
Más de 300 familias boirenses participaban hace dos años en el programa municipal de compostaje doméstico y recibieron la formación correspondiente

Programadas en Boiro unas jornadas sobre compostaje doméstico, separación de residuos y aprovechamiento vegetal para los días 24 y 31 de este mes
Chechu López