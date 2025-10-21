Los García dominan Arousa: más de 8.300 vecinos llevan el apellido más común de la comarca

Panorámica de Vilagarcía de Arousa Gonzalo Salgado

Los García reinan en la comarca de Arousa con más de 8.357 personas empadronadas que contienen este apellido en sus nombres. Según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE), García es el apellido más común en 12 de los 20 municipios de la comarca arousana, destacando sobre todo -esto también por ser un concello con mayor número de habitantes- en Vilagarcía de Arousa, con 2.513 registros de ‘Garcías’ en el primer y segundo apellido.

Por su parte, Pérez, Rodríguez y González serían los otros tres apellidos más destacados. Pérez lidera en Ribeira y A Pobra, mientras que Rodríguez lo haría en Portas y Rianxo, y González en Cuntis y Cambados.

O Grove y A Illa se desmarcan con dos apellidos menos usuales no solo en Arousa, sino en general en el mapa autonómico. En el caso grovense Otero reina con un total de 992 vecinos que registran este apelativo en sus nombres, mientras que en A Illa 592 residentes harían lo mismo con Dios.