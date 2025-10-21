El empleo agrícola se desploma en Arousa: “A xente nova non vai seguir. Isto acábase”

Las mujeres que llevan años cultivando en su huerta los productos que venden no ven relevo generacional Mónica Ferreirós

“Dentro de poucos anos isto acábase”. Así de rotundas se muestran las agricultoras de la Praza da Verdura de Vilagarcía respecto del futuro de una profesión que ha ido en caída libre en los últimos años. Al menos eso es lo que muestran los datos oficiales de personas en la Ría de Arousa que siguen cotizando por el régimen agrícola, que ha ido decreciendo de forma notable con el paso de los años. La comarca de O Salnés todavía mantiene a 309 de alta en la Seguridad Social en este régimen, pero localidades en las que las plantaciones eran una tradición años atrás como Cambados o Vilanova también perciben las bajas.

“A xente nova non se vai meter neste oficio, seguro”, asegura Herminia, una de las vendedoras más veteranas del Mercado vilagarciano. Ella lleva en el campo desde hace varias décadas y percibe que “a maioría somos xente maior, xa ves que xente moi nova nin vén a mercar nin tampouco se pon a vender”. De hecho incide en que muchos agricultores que décadas atrás se habían lanzado a la construcción de invernaderos acabaron por desmontarlos.

"Non vai dar para vivir"

María Oubiña, de Ribadumia y vendedora en Vilagarcía, es probablemente una de las más jóvenes con puesto en la capital arousana. Se lanzó como autónoma a la actividad agrícola a raíz de la crisis del año 2008. “Eu traballaba de administrativa para unha empresa de construción. Veu a crise e quedeime sen choio”, explica. Fue entonces cuando decidió reconvertirse, ayudada por el hecho de que su suegra ya formaba parte del negocio y de que fue madre en ese tiempo. “Isto axuda a conciliar, non cabe dúbida, pero cada vez cómenos máis a burocracia e vai chegar un momento no que vai ser inviable seguir”, reconoce la ribadumiense. Ella tiene huerta, que es de donde proceden los productos que expone en su puesto de la Praza. “Hai xente que si che valora a calidade, certo, pero a outra todo lle parece moito máis caro ou prefire ir directamente aos supermercados e collelo todo envasado en plástico”, lamenta.

María también hace referencia a las exigencias legislativas. “Que está ben que as haxa, pero ten que haber as mesmas para os produtos que veñen de fóra. Non é algo que só nos pase a nós, senón tamén á zona de Murcia, por exemplo”, declara.

"Las cifras"

Lo cierto es que –según los últimos datos oficiales publicados– menos de mil personas están dadas de alta como autónomas en el régimen de la agraria entre las tres comarcas arousanas. Eso sí, en todos los concellos hay alguien que cotiza por su actividad en el campo. En todos excepto en uno, que es el de Pontecesures.

En O Salnés prácticamente la mitad de las 309 personas agricultoras – en concreto 145– son de Vilagarcía, en donde la actividad agraria se conserva sobre todo entre personas jubiladas que siguen manteniendo este extra. Eso sí, por ejemplo Herminia señala que “a cousa cambiou porque agora temos que limitarnos a vender o que plantamos. Non podemos vender ovos, que hai tempo si. Entón os ingresos quedan moi limitados. Por donde son eu ninguén traballa a terra, iso acabouse e dubido moito que vaia a volver”.

La clientela joven apenas pasa por la Praza da Verdura de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Cambados es la segunda localidad que tiene a más personas de alta en “la agraria”. Son 33. En Ribadumia son 31 y, seguida muy de cerca, está Vilanova con 29 (con tradición en este sector sobre todo en la zona de Corón) y de Meis –fundamentalmente rural– y con 27. En O Salnés queda algo de tradición agrícola en las parroquias no urbanas de Sanxenxo (con 21 personas dadas de alta en este régimen) y la actividad a nivel económico es prácticamente testimonial en otros concellos de la comarca. Por ejemplo en Meaño son 12 los que cotizan en este régimen, en O Grove solo siete y en A Illa (donde hay más tradición marinera que agrícola) el número se reduce únicamente a cuatro.

Ni siquiera zonas más rurales como es la comarca de Ulla-Umia tienen un grueso de trabajadores en el sector agrícola. Son 93 en el total de los siete municipios. Lidera Caldas con 35 seguida de Portas con 20. Muy cerca está Cuntis con 17 y Valga solo con una decena de profesionales dedicados a esta tarea de campo. En Catoira, por ejemplo, solo figuran oficialmente seis personas, mientras que en Moraña son solo cuatro.

Los últimos datos publicados dicen que hay menos de mil personas dadas de alta en el sector agrícola en Arousa

Las cifras ya son prácticamente testimoniales en el otro lado de la Ría de Arousa. De hecho –y así lo expresa Rosa Oubiña desde la Praza da Verdura de Vilagarcía – “eu inda conservo clientes que veñen dúas ou tres veces ao mes de Ribeira ou de Boiro”. Antes, hace años, la clientela de esa parte de Arousa era todavía más numerosa. “Agora só veñen desta zona ou tamén da de Caldas”, expresa esta vendedora de Baión.

En O Barbanza son 24 personas en total las que están registradas en la Seguridad Social en el régimen agrario. La mitad – una docena– en Rianxo. En Boiro son la mitad, seis, mientras que Ribeira y A Pobra son tres en cada una. Una cifra insignificante comparada con la de número de personas que se dedican al sector del mar, en el que en la comarca hay 2.475 personas.

Rosa Oubiña sí que apunta a que “hai xente nova que opta por ter unha pequena horta para o autoconsumo e iso de momento vai funcionando, pero outra cousa é que se dediquen a iso a nivel profesional. Non o vexo a curto prazo e creo que isto acaba cerrando”. Lo dice señalando a unas instalaciones envidiables que fueron reformadas no hace mucho y que –bien es cierto– ya han sido utilizadas para otro tipo de iniciativas como las ferias vitivinícolas.

En O Salnés es donde más profesionales del sector hay en Arousa Mónica Ferreirós

En cuanto a la clientela las tres vendedoras – de generaciones distintas cada una de ellas–coinciden en lo mismo: “É toda xente maior. Cando esta xente non veña, quen queda?”. De hecho aunque reconocen que las grandes superficies son una amenaza entienden que “nós tamén ofrecemos un horario amplo, polo que esa no é a excusa”. María Oubiña señala que “eu creo que é máis por comodidade”, mientras que Herminia expone que “dende logo pola calidade non, porque aquí é todo cultivado na casa e sen químicos. Non hai comparación”. Lo dice señalando a pimientos y verduras colocadas con mimo sobre su mostrador.

La comarca de O Barbanza es la que menos peso tiene en esta modalidad del sector primario con diferencia

La caída de las cifras en personas dedicadas profesionalmente a la agricultura (y su posterior venta no solo a particulares, sino también a particulares o a cooperativas hortícolas) es algo que viene arrastrando todo el sector primario. Un sector en el que también están incluidos las mariscadoras y todos los trabajadores del mar y que ha experimentado una importante caída en el número de asegurados en los últimos años. También, en muchos de los casos, por falta de relevo generacional.

“Se teñen outra cousa pois seguramente non van optar por isto”, reconoce María Oubiña.

De momento los martes –y sobre todo los sábados– la actividad es bastante intensa en la Praza da Verdura. No tanta como hace años. Bien es cierto que no es la época del año en la que más verduras salen de la huerta. “Non todas teñen invernadero”, señalan. Eso sí, lo que hay es “de primeira calidade”.