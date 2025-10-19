La Guardia Civil se suma a la Recogida de Alimentos en Pontevedra

Foto familia guardias civiles y responsables Banco Alimentos Cedida

La Guardia Civil de Pontevedra colabora con el Banco de Alimentos en la nueva campaña de recogida solidaria, que se llevará a cabo en superficies comerciales de la provincia los días 7 y 8 de noviembre. Más de medio centenar de agentes de la institución armada ya confirmaron su asistencia, a pie de supermercado, en esta iniciativa.

Recientemente, la Fundación Provincial Banco de Alimentos mantuvo un encuentro en la Comandancia, en la que participó su presidente, José Ramón Santamaría, y el jefe de la Guardia Civil, el coronel Manuel Toucedo. Por segundo año consecutivo, los agentes veteranos de la Acción Subdelegación del instituto armado volverán a enfundarse el peto azul y participarán en la Gran Recogida.

Al mismo tiempo, la Comandancia llevará a cabo su propia recogida en las instalaciones, por segundo año consecutivo, para aportar su grano de arena a una iniciativa que se destina a las familias sin recursos.

Un total de 200 voluntarios es lo que necesita Banco de Alimentos para conseguir que su “gran recogida” sea un éxito en las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia. La previsión –tal y como explicaron representantes de la entidad tanto a nivel provincial como comarcal–es poder llegar a los 20.000 kilos.