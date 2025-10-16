La industria audiovisual internacional busca inspiración en O Salnés para sus películas

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

Productoras audiovisuales internacionales visitarán mañana la comarca de O Salnés para conocer de primera mano la zona y ver la opción de que esta se convierta en escenario de rodajes para futuras películas. Así pues las profesionales estaránen Vilagarcía, Vilanova, Cambados, O Grove y Sanxenxo y harán un paseo en barco por la Ría de Arousa y A Illa, además de visitar bodegas de la DO Rías Baixas.

Cabe recordar que las Rías Baixas Film Commission de la Diputación divulgó la provincia como plató de cine en la Shooting Locations Marketplace, el encuentro internacional de la industria.