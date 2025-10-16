Mi cuenta

La industria audiovisual internacional busca inspiración en O Salnés para sus películas

Productoras visitarán varios concellos para observar su potencialidad como platós de cine

Fátima Frieiro
16/10/2025 20:23
Imagen de bateas en la Ría de Arousa
Imagen de bateas en la Ría de Arousa
Mónica Ferreirós

Productoras audiovisuales internacionales visitarán mañana la comarca de O Salnés para conocer de primera mano la zona y ver la opción de que esta se convierta en escenario de rodajes para futuras películas. Así pues las profesionales estaránen Vilagarcía, Vilanova, Cambados, O Grove y Sanxenxo y harán un paseo en barco por la Ría de Arousa y A Illa, además de visitar bodegas de la DO Rías Baixas.

Cabe recordar que las Rías Baixas Film Commission de la Diputación divulgó la provincia como plató de cine en la Shooting Locations Marketplace, el encuentro internacional de la industria.

