El plan piloto para vacunar de la gripe llega a 1.200 niños en O Salnés

Las primeras dosis intranasales las recibieron en el centro educativo cambadés Mónica Ferreirós

El plan piloto para vacunar de la gripe a niños de entre 3 y 11 años de edad arrancó en O Salnés en el colegio de San Tomé, en Cambados. En total –como así explicaron responsables del área sanitaria Pontevedra- O Salnés– están convocados 1.200 alumnos y casi el 50% de las familias han aceptado que los pequeños lleven la vacunación intranasal, menos invasiva. La subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del área sanitaria, Silvia Amoedo, aplaudió las cifras de aceptación y explicó que hay parte del alumnado – con unas condiciones diferentes– que acudirá a recibir la dosis al centro de salud que le corresponda. Por ejemplo son aquellos pequeños que convivan con una persona inmunodeprimida, que sean alérgicos graves al huevo o que estén recibiendo un tratamiento con salicilatos. “Eses só poden recibir a vacina por vía intravenosa”, explicó la profesional.

Cuidar también a los abuelos

El gerente del área sanitaria, José Flores, subrayó que con la vacunación a los niños de 3 a 11 años no solo se les protege a ellos, sino también “por exemplo aos avós, cos que conviven moito e cos que así existe moito menos risco”. Manifestó que “as escolas son un foco de transmisión e que estes nenos e nenas son, en moitos casos, os que contaxian os virus aos seus pais e aos seus avós”. Flores agradeció el trabajo previo a la jornada de vacunación realizado por la dirección del centro a la hora de conseguir los consentimientos firmados de las familias.

Tras la primera jornada en Cambados la campaña llega este miércoles al colegio Sonrisas y Lágrimas de A Illa y en los próximos días al Arealonga y al Sagrada Familia- Filipenses, ambos en Vilagarcía.

En el área sanitaria son cuatro los centros elegidos para este plan piloto en la comarca de O Salnés, mientras que otros dos (que abarcan a un total de 500 alumnos) pertenecen ya a la zona sanitaria vinculada a Pontevedra.