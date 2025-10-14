Mi cuenta

Arousa

El plan piloto para vacunar de la gripe llega a 1.200 niños en O Salnés

El alumnado del colegio San Tomé de Cambados fue el primero en recibir la dosis intranasal y este miércoles será el de A Illa

Fátima Frieiro
14/10/2025 19:22
Las primeras dosis intranasales las recibieron en el centro educativo cambadés
Mónica Ferreirós

El plan piloto para vacunar de la gripe a niños de entre 3 y 11 años de edad arrancó en O Salnés en el colegio de San Tomé, en Cambados. En total –como así explicaron responsables del área sanitaria Pontevedra- O Salnés– están convocados 1.200 alumnos y casi el 50% de las familias han aceptado que los pequeños lleven la vacunación intranasal, menos invasiva. La subdirectora de Enfermería de Atención Primaria del área sanitaria, Silvia Amoedo, aplaudió las cifras de aceptación y explicó que hay parte del alumnado – con unas condiciones diferentes– que acudirá a recibir la dosis al centro de salud que le corresponda. Por ejemplo son aquellos pequeños que convivan con una persona inmunodeprimida, que sean alérgicos graves al huevo o que estén recibiendo un tratamiento con salicilatos. “Eses só poden recibir a vacina por vía intravenosa”, explicó la profesional.

Cuidar también a los abuelos

El gerente del área sanitaria, José Flores, subrayó que con la vacunación a los niños de 3 a 11 años no solo se les protege a ellos, sino también “por exemplo aos avós, cos que conviven moito e cos que así existe moito menos risco”. Manifestó que “as escolas son un foco de transmisión e que estes nenos e nenas son, en moitos casos, os que contaxian os virus aos seus pais e aos seus avós”. Flores agradeció el trabajo previo a la jornada de vacunación realizado por la dirección del centro a la hora de conseguir los consentimientos firmados de las familias.

Imagen de una campaña de vacunación anterior

La Xunta activa el plan piloto de vacunación hoy en los colegios Filipenses, San Tomé, A Illa y Arealonga

Más información

Tras la primera jornada en Cambados la campaña llega este miércoles al colegio Sonrisas y Lágrimas de A Illa y en los próximos días al Arealonga y al Sagrada Familia- Filipenses, ambos en Vilagarcía.

En el área sanitaria son cuatro los centros elegidos para este plan piloto en la comarca de O Salnés, mientras que otros dos (que abarcan a un total de 500 alumnos) pertenecen ya a la zona sanitaria vinculada a Pontevedra.

