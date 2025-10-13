La Xunta activa el plan piloto de vacunación hoy en los colegios Filipenses, San Tomé, A Illa y Arealonga

Imagen de una campaña de vacunación anterior Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia inicia hoy la vacunación infantil frente a la gripe con la novedad de la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación intranasal en los colegios. De hecho en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés los centros escolares que participan en el programa son el CPR Sonrisas y lágrimas de A Illa, el San Tomé de Cambados, el CEIP Plurilingüe Arealonga y el CPR Plurilingüe Sagrada Familia. Estos dos últimos de Vilagarcía.

Un total de 55 centros

El piloto se realizará en un total de 55 centros, seleccionados para conseguir una representatividad de los estratos urbanos, semiurbanos y rurales de las cuatro provincias y que se hará de manera programada desde hoy en adelante.

El programa piloto de vacunación intranasal busca llegr a un total de 19.000 niños y niñas de entre 3 y 11 años. Para eso ya fueron enviados los primeros SMS con citas para vacunarse en los respectivos centros de salud o consultorios. No serán necesarias en el caso de las familias que acepten participar en el programa piloto escolar que promueven las consellerías de Sanidade y Educación, Ciencia, Universidade e FP para consolidar la posición delantera que tiene Galicia en materia de salud pública.

De esta forma en los colegios seleccionados se facilitará la vacunación de forma voluntaria al alumnado de 4º, 5º y 6º de educación infantil y de todos los cursos de educación primaria. El objetivo es conseguir una cobertura del 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022, es decir entre 3 y 11 años, matriculados en los centros incluidos en el programa piloto.

En función de las coberturas de inmunización conseguidas, la Xunta evaluará la extensión del proyecto piloto al resto de centros escolares en futuras campañas de vacunación.

Tal y como se explicó a las familias en reuniones previas al inicio del programa piloto, la vacunación será realizada en los centros por equipos de enfermería de las áreas sanitarias. Se empleará la vacuna intranasal, con una mayor aceptación y facilidad de administración al evitar el pinchazo.

Las familias deberán firmar el consentimiento para la vacunación de su hijo y entregarla en el centro. Antes de proceder a la inmunización los equipos de enfermería recopilarán la información sobre la historia clínica de los jóvenes autorizados a recibir la vacuna intranasal frente a la gripe.

La finalidad última, de acuerdo con la campaña general de inmunización frente a la gripe, es disminuir el número y la gravedad de los casos.