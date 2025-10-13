El interés por los idiomas en alza en Vilagarcía: Más matriculados que nunca en la EOI

La directora de la EOI, Mayte Lorenzo, en el gran “Scrabble” de lenguas que elaboraron en el recibidor Mónica Ferreirós

Estudiar un idioma nunca ha sido tan fácil como ahora. No solo porque internet nos abre un mundo de facilidades para comunicarnos en otras lenguas con cualquier punto del globo terráqueo, sino también porque las escuelas oficiales de idiomas –como la que hay en Vilagarcía– son un nicho perfecto en el que aprender una nueva lengua, mimetizarte con la cultura del país en la que se habla y –como no–también crear comunidad. Una enseñanza reglada que te permite obtener un certificado y –con las nuevas propuestas del plan educativo del centro ubicado en Bosque de Desamparados– también mejorar las destrezas. La Escola Oficial vilagarciana es una casa para el aprendizaje para todas las edades y que, año tras año, ha visto incrementar su número de matriculados.

“Aínda sen pechar a matrícula para o programa de “That´s English” o alumnado ascende a 833 persoas”, dice la directora de la EOI, Mayte Lorenzo. Casi medio centenar más que hace tan solo un curso académico Ella accedió al puesto hace cuatro años y entendió que había que poner en marcha más propuestas y actividades que animasen al alumnado a sentarse en un aula y aprender un idioma. Y, sobre todo, a que no abandonasen lo que habían empezado. “O que ten máis número de matriculados é o inglés, si”, reconoce. El segundo, el francés. En todo caso han notado además el aumento de interés por otros idiomas que se imparten en Vilagarcía como son el portugués, el italiano o el alemán. Ahora, y desde hace unos cursos, también imparten gallego. “Temos para varios niveis. Ademais tamén preparamos para as probas do Celga 3 e Celga 4”, explica. Un curso y un idioma que está funcionando muy bien y con el que también colaboran directamente con el área de Normalización Lingüística y de Servizos Sociais del Concello de Vilagarcía. “Ofrecémolo porque sabemos que hai xente que pode vir de fóra e que precisa aprendelo”, explica.

Las cifras

Lo que está claro es que los números en cuanto a matriculados no han hecho más que crecer. “Só en inglés son a metade”. Explica la directora el interés creciente por el portugués. “Temos un auxiliar de conversa dende hai catro anos que compartimos co IES Aquis Celenis de Caldas, que ten esa asignatura como optativa. É un alumnado moi fiel. De feito empezamos a impartir o nivel C por primeira vez o ano pasado e foi todo un éxito. Alumnado que xa estivo na escola e que quere seguir mantendo”, señala la responsable del centro.

Los monográficos

Una de las apuestas de estos últimos cursos son los monográficos. “Teñen moito éxito. Non teñen exames e iso á xente que vén anímaos. Ter unha proba sempre tira para atrás”, reconoce Mayte Lorenzo. De hecho hay monográficos en diferentes destrezas y niveles en inglés, alemán, francés y también portugués. En total para este curso hay matriculadas 107 personas.

En el centro de Desamparados también se imparte Linguaxe Administrativo, con 25 matriculados, mientras que en el That´s English son 25. “Este último programa está pensado sobre todo para xente que traballa e que non pode vir ás clases. Teñen o seu material, os seus libros e aquí veñen fundamentalmente ás titorías. A diferenza co alumnado que se matricula para probas libres é que aquí, co That´s English, poden saber de primeira man como é a dinámica dos exames e non sentirse tan perdidos”, manifiesta la docente. En cuanto a Linguaxe Administrativa es para “funcionarios en activo que non pertenzan á rama da educación. Ten moita demanda e imos repetir o nivel medio porque observamos que é o que xera máis interese. De feito tivemos un total de 333 solicitudes para este actual curso académico”.

El profesorado también se ha estabilizado con el paso de los años. “Somos unha plantilla de 20 profesores e medio”, sinala. Es decir, uno de ellos está a media jornada. Muchos llevan ya unos años y eso hace que “o alumnado se sinta máis cómodo, que cree unha conexión. Ao mellor non che deu clase, pero sabes que sigue no centro e é diferente”. Y es que intentar que el alumnado se quede y no abandone también es una tarea que tienen presente.

Actividades paralelas

Además de las clases y de los monográficos en la Escola Oficial de Idiomas trabajan a lo largo de todo el curso académico con un calendario de actividades paralelas. “Por exemplo o departamento de alemán fai o seu particular Oktober Fest”, explica. Y no son los únicos. Cada departamento tiene sus peculiaridades y, por lo tanto, también plantea diferentes propuestas.

A mayores en la Escola Oficial también cuentan con una radio escolar que –desde que se puso en marcha– ha sido todo un éxito. “É unha forma diferente de practicar o idioma. Utilizar o formato radiofónico é divertido e o alumnado apréciao”, explica Mayte Lorenzo. De hecho hay una sala específica para tal actividad.

En la EOI de Vilagarcía funcionan además – y muy bien– los Club de Lectura. “Haino en todas as linguas e este ano tamén en galego teñen o seu propio”, señala la directora. De hecho en esta actividad siempre buscan que “participe o autor, se non pode ser de forma presencial mediante videoconferencia. Coloquios, conferencias y charlas completan las actividades “extra” más allá de las aulas. Además la EOI está en todo lo que le plantea el Concello. “É unha forma de saír a fóra”, declara la directora.

Para Mayte Lorenzo todavía quedan retos por cumplir en una escuela que ya es veterana. “Creo que o principal e a atención á diversidade. De feito imos ter un plan de formación no centro neste sentido. É a primeira vez que nos imos formar niso”. Una asignatura que la escuela espera aprobar con certificado y con buena nota.