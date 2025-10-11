USC y cofradías se alían para ver la afectación de contaminantes químicos en el litoral

Imagen de embarcaciones en el libre marisqueo de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

Descubrir si la contaminación química puede estar implicada en la caída de la producción de los moluscos bivalvos en el litoral es uno de los objetivos de un proyecto de investigación de la USC, del Instituto de Investigación do Medio Acuático para a Saúde Global (iArcus), de la Federación Galega de Cofradías y de varios pósitos gallegos entre los que están cinco de la Ría de Arousa. Concretamente el de O Grove, Vilanova, A Pobra, Carreira y Aguiño.

El estudio parte de la evidencia de que el marisqueo está sufriendo en los últimos años una preocupante caída de la producción que pone en riesgo no solo la supervivencia de numerosos puestos de trabajo, sino también el patrimonio natural y cultural galego.

Mapa espacio-temporal

Lo que se hará en el estudio es desarrollar un mapa espacio-temporal de los contaminantes químicos y agentes microbianos de riesgo conocidos, así como de otros agentes emergentes de potencial riesgo. Se analizarán las poblaciones marisqueras para determinar si puede existir asociación entre su presencia y las caídas de producción en dos rías. De hecho también se tomarán muestras en la Ría de Pontevedra.

Dos fases

El estudio se llevará a cabo en dos años y en cuatro fases, dos en cada anualidad. Así pues la primera servirá para decidir si el proceso está dando sus frutos o si se debe rediseñar una part4e estratégica. La segunda fase se realizará siguiendo la misma estructura o aplicando las medidas correctoras decididas.

En el segundo año el proceso se repetirá de igual modo con un doble objetivo: el primero para saber si la estacionalidad tiene alguna implicación de trascendencia y el segundo para comprobar si los agentes contaminantes (químicos y microbianos) persisten en el tiempo y también su implicación.

En total habrá cinco zonas de muestreo, cuatro en la Ría de Arousa y otra en la Ría de Pontevedra. Se recogerá agua, sedimentos y moluscos. En concreto bivalvos como la almeja japónica, el berberecho y la volandeira. En caso de que la cofradía tenga producción de esta especie, en caso contrario se elegirá otra de interés para ese pósito en concreto, dice la metodología.