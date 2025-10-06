Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

PDRA y Ulloa-Viva se unen de nuevo en una gran manifestación contra Altri en Santiago

Será el 14 de diciembre para conmemorar la protesta histórica de esas mismas fechas en la capital gallega

Fátima Frieiro
06/10/2025 18:34
Las dos plataformas ofrecieron una rueda de prensa conjunta
Las dos plataformas ofrecieron una rueda de prensa conjunta

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa-Viva, así como el resto de colectivos que integran la mesa de coordinación nacional contra Altri, han convocado una gran manifestación para el domingo 14 de diciembre en Santiago contra Altri. La fecha coincide con la gran movilización del 15 de diciembre de 2024 en la que más de 100.000 personas abarrotaron Santiago y la Praza do Obradoiro al grito de “Altri Non”. El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, y el de Ulloa-Viva, Juan Pedro Sánchez, hicieron un llamamiento a “seguir mobilizándonos” para reclamar a la Xunta que “denegue xa” todo el expediente para autorizar la macrocelusosa de Palas de Rei. De hecho ambos hicieron un llamamiento a la sociedad gallega a expresar el 14 de diciembre en las calles compostelanas “o rexeitamento a este proxecto que ataca directamente o modo de vida da comarca da Ulloa, a calidade das augas do río Ulla e a supervivencia da pesca e o marisqueo na Ría de Arousa. Un río Ulla e unha Ría de Arousa tamén ameazadas polo intento de reapertura da mina de Touro-O Pino”.

Los colectivos comparecieron en el Gato Negro de Carril

Tres colectivos denuncian el proceso de concesión de aguas para Altri

Más información

Los dos representantes indicaron que “estamos no convencemento que de igual maneira que o pobo galego fixo fronte á marea negra do Prestige poderemos poñer fin a este despropósito”.

Te puede interesar

Os Ingleses vuelve este fin de semana a Fontecarmoa

Os Ingleses se pone líder de la Liga Gallega tras su segunda victoria consecutiva
María Caldas
Los socialistas, con Paloma Castro a la cabeza, estuvieron reclamando medidas en A Illa

El PSOE reclama en A Illa ayudas directas para los afectados por el cierre del libre marisqueo
Fátima Frieiro
Los deportistas del Natural en el primer puesto del podio

El Natural Sport de Ribeira logra la victoria en Moaña
María Caldas
Presentación del Cross Escolar Xogade que se disputa esta semana en Montalvo

El Cross Xogade llega a Sanxenxo con la participación de más de dos mil escolares de O Salnés
Gonzalo Sánchez