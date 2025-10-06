PDRA y Ulloa-Viva se unen de nuevo en una gran manifestación contra Altri en Santiago

Las dos plataformas ofrecieron una rueda de prensa conjunta

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa-Viva, así como el resto de colectivos que integran la mesa de coordinación nacional contra Altri, han convocado una gran manifestación para el domingo 14 de diciembre en Santiago contra Altri. La fecha coincide con la gran movilización del 15 de diciembre de 2024 en la que más de 100.000 personas abarrotaron Santiago y la Praza do Obradoiro al grito de “Altri Non”. El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, y el de Ulloa-Viva, Juan Pedro Sánchez, hicieron un llamamiento a “seguir mobilizándonos” para reclamar a la Xunta que “denegue xa” todo el expediente para autorizar la macrocelusosa de Palas de Rei. De hecho ambos hicieron un llamamiento a la sociedad gallega a expresar el 14 de diciembre en las calles compostelanas “o rexeitamento a este proxecto que ataca directamente o modo de vida da comarca da Ulloa, a calidade das augas do río Ulla e a supervivencia da pesca e o marisqueo na Ría de Arousa. Un río Ulla e unha Ría de Arousa tamén ameazadas polo intento de reapertura da mina de Touro-O Pino”.

Tres colectivos denuncian el proceso de concesión de aguas para Altri Más información

Los dos representantes indicaron que “estamos no convencemento que de igual maneira que o pobo galego fixo fronte á marea negra do Prestige poderemos poñer fin a este despropósito”.