El PSOE reclama en A Illa ayudas directas para los afectados por el cierre del libre marisqueo

Los socialistas, con Paloma Castro a la cabeza, estuvieron reclamando medidas en A Illa Mónica Ferreirós

El PSOE reclamó en A Illa un plan de ayudas directas para las familias afectadas por el cierre de la campaña de libre marisqueo de este año. Lo hizo a través de su portavoz de Marisqueo del Grupo Socialista, Paloma Castro, y acompañada de responsables de su partido en la comarca. Castro recordó que es necesario activar un apoyo para un sector del que dependen miles de personas en la Ría. La responsable socialista le reclamó al gobierno gallego que “asuman a súa responsabilidade institucional, social e ambiental” con la Ría de Arousa, que precisa de “compromiso, investimento e planificación, non altris nin promesas baleiras”. De hecho la parlamentaria urgió al ejecutivo que “poña en marcha xa os instrumentos legais e financeiros de que dispón, porque sen axudas non hai futuro, e sen apoio non hai marisqueo”.

Compensaciones

Los socialistas creen que el gobierno autonómico debe garantizar compensaciones económicas para afrontar el cierre de seis meses decretado el pasado 26 de septiembre y que afecta a los bancos de O Bohído, Cabío y también Os Lombos do Ulla. Todos ellos los más importantes de la Ría. Advierte que el sector aceptó la medida “con responsabilidade”, pero conscientes de que “non se pode asumir un peche sen compensación económica”, dado que “suporía a condena definitiva para o sector”.

Lamentaron desde el PSOE que la Xunta decretó el cierre “sen plan de axudas, nin calendario de pagamentos, nin compromiso firme cos profesionais afectados” con lo que “o silencio administrativo está a converter un problema ambiental nun drama económico”. Recordó que el cese temporal afecta a 1.200 familias que dependen del marisqueo a pie, y a otras 300 del marisqueo a flote.

Así reclaman prestaciones por cese de actividad de octubre a diciembre y un plan de ayuda compensatorias para los meses de enero a marzo que garantice la viabilidad de cofradías y de profesionales.