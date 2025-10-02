El libre marisqueo en las “otras zonas” arranca con mínima presencia de embarcaciones
Los rañeiros señalan que es una zona “complicada e moi fonda” y temen que acabe sobreexplotada
Lejos quedan esas imágenes de Os Lombos y de O Bohído repletas de embarcaciones en la jornada inaugural del libre marisqueo cada primero de octubre. Muy pocos rañeiros decidieron acudir a las denominadas “otras zonas”, aquellas que son las únicas que no están cerradas a la extracción después del anuncio de la Consellería do Mar hace tan solo unos días. “Nada, foron moi poucos barcos”, explica el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz. Y es que esos espacios son muy pocos, acotados “e cunha profundidade importante á que non todos os rañeiros están acostumados”. Algunos de los que acudieron lo hicieron para poder tener los días suficientes y, a principios de 2026, poder acogerse a las ayudas prometidas por la Xunta de Galicia por el anunciado paro biológico. “Serán tres meses, en principio. Creo que deberían ser alomenos catro. Hai que ter en conta que esas axudas, cando as cobren os que cumpren os requisitos, non as van ingresar ata agosto ou setembro, como pasou en anos anteriores”, matiza el vilanovés. Él mismo, como ya hizo en campañas anteriores, cree que los meses en los que no se va al mar precisamente por ese paro biológico “o normal é que fixeramos outras tarefas, de limpeza, de retirada de esterco, de rexenerar zonas...”. Para ello, reconoce, haría falta un permiso específico. “Tal e como se fai para outras cousas pois para estas tamén se debería”, indica.
Díaz indica que “non é factible que unha persoa esté tantos meses sen ingresar ata que ingresen as axudas e o que van conseguir é que a xente deixe o mar, como xa o está facendo”.
"Estocada final"
Lo cierto es que la agonía del libre marisqueo – sobre todo en la zona de Os Lombos– se viene evidenciando desde hace ya años. Entiende Rosalino Díaz que estos últimos pasos que se están dando son “a estocada final” y la “morte do mar”. Un augurio que muchos avalan desde hace tiempo.