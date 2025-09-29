Tres colectivos denuncian el proceso de concesión de aguas para Altri

Los colectivos comparecieron en el Gato Negro de Carril - Gonzalo Salgado

Tres colectivos – la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia y el sindicato CIG– anunciaron la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas para Altri al haber transcurrido el plazo máximo legal sin que la Xunta lo haya resuelto.

El reglamento –según han explicado los portavoces de estos colectivos– fijaba un plazo máximo de 18 meses para resolver la petición de Altri, que estimaba captar unos 46.000 metros cúbicos de agua al día, tras los cuales la solicitud debía entenderse por desestimada.

Plazo concluido

Para Adega, PDRA y CIG el plazo concluye el 30 de mayo de 2024, por lo que reclamaron a Augas de Galicia que declarara la caducidad del procedimiento, pero el organismo lo desestimó, lo que a juicio de los colectivos implica “que puedan resolver fuera de plazo”.

Las entidades recurrentes consideran que esta demora causa “insegurida jurídica” y un perjuicio al interés público, ya que el caudal solicitado por Altri había sido hasta ahora dedicado a usos ambientales y de abastecimiento, un objetivo “contrario” al de la pastera.

El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, manifestó que “lo que estamos haciendo es defender la calidad de nuestras aguas”. De hecho reiteró que el caudal que procede del Ulla “es fundamental” para la supervivencia de la Ría de Arousa.

Los impulsores declararon que todo este proceso cuenta con el apoyo de una veintena de colectivos de la Ría de Arousa, entre ellos siete cofradías de pescadores y de “todo” el sector productivo que engloba a mariscadores y mejilloneros directamente afectado por el proyecto de la pastera.