Los mayores de O Salnés se blindan contra la gripe

La campaña se inició en centros de mayores como el de Servisenior, en Vilagarcía - Gonzalo Salgado

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés inició esta misma mañana la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en residencias y centros de discapacidad de la zona. La idea es proteger a la población más vulnerable y prevenir la propagación de estas dos enfermedades.

La campaña se está llevando a cabo en un total de 26 centros distribuidos en los distritos de Pontevedra y O Salnés. Por ejemplo en la residencia Servisenior de Vilagarcía se convocó para las dosis a 56 residentes y a ocho trabajadores. También llegó la acción sanitaria a la residencia de Meis. La vacunación la llevan a cabo equipos de atención domiciliaria de esta área sanitaria.

Los datos

Desde la gerencia del área señalan que la cobertura prevista en Servisenior es del 93% para la gripe y del 84% para el covid en residentes.

Está prevista unha alta cobertura de vacinal, cun 99% de residentes e un 99% de traballadores vacinados contra a gripe na Residencia Campolongo. No caso de ServiSenior, a cobertura prevista é do 93% para gripe e do 84% para Covid-19 en residentes.

Responsables del área sanitaria señalan que la campaña va dirigida a 1.432 usuarios en residencias y centros de discapacidad y a 344 trabajadores. Esta continuará los próximos días en los centros programados. En total se prevé emplear 2.978 dosis de vacunas (1.604 de gripe y 1.374 de covid) en esta primera fase de la campaña.

Vacunación infantil

Otra de las novedades de la campaña - tal y como señalan desde el área sanitaria- es la ampliación de la de la gripe hasta los 11 años y la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación escolar, con la aplicación de la dosis por vía intranasal.

Así pues a partir del día 13 se aplicará la vacuna frente a la gripe por vía intranasal en 55 centros educativos para alumnado de 4º,5º y 6º de educación infantil y en todos los cursos de educación primaria. Se busca llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años, los nacidos entre 2014 y 2022.