La DOP reinicia la certificación en puerto del mejillón en su momento óptimo para el consumo en fresco

Imagen de bateas en la Ría de Arousa - Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia acaba de reiniciar la certificación en puerto para el mejillón fresco. Este paso demuestra que el bivalvo se encuentra en su momento más óptimo para el consumo y evidencia que ya se ha alcanzado la calidad exigible para poder ser certificado con el sello de calidad.

El procedimiento lo lleva a cabo el personal técnico de control realizando las pruebas de calidad y emitiendo el documento de control DOP para las partidas de mejillón destinadas a empresas de depuración certificadas. Cabe recordar – como así recuerdan desde la DOP– que la producción de Mexillón de Galicia se lleva a cabo de forma natural en las rías gallegas con la llegada de los nutrientes de los que se alimenta el bivalvo. Es un proceso que se repite todos los años, aunque no siempre en la misma época y con la misma intensidad, por eso el inicio de la certificación en fresco tiene que ver con esa variabilidad de la naturaleza.

Aval 100% gallego

La DOP defiende que Mexillón de Galicia es un alimento único, de una “calidad superior ratificada por los rigurosos controles que se realizan a lo largo del período de cría”. La etiqueta que porta es el distintivo que certifica este rango y esa autenticidad. De ahí la necesidad de respetar los dictados de esos factores naturales que son los que confieren a Mexillón de Galicia una identidad tan distintiva.

Señalan desde el Consello Regulador que “nuestro sello avala un alimento cien por cien gallego, de extraordinario sabor y con unas cualidades nutritivas idóneas para una dieta sana y equilibrada”. Añaden además que es “aconsejable para cualquier edad y ofrece una versatilidad en la cocina”.

La DOP insiste en que portar esta etiqueta es el último paso de un proceso riguroso de control que se inicia con la obtención de la semilla en las rocas del litoral, continúa en la propia batea y sigue en el momento de su descarga en puerto.

Subrayan que esa supervisión también se lleva a cabo en los centros de depuración, transformación y en los puntos de venta. De ahí que el Consello Regulador considere esta tarea de “especial relevancia”, dado que otorga fiabilidad ante los consumidores al adquirir un mejillón con las características distintivas de calidad y origen que solo proporciona su marca.

Cabe recordar que hace unos días que la conselleira do Mar, Marta Villaverde, reivindicó el valor del mejillón con marca de calidad y apunto que el 61% de las bateas de las rías gallegas están adheridas a este sello. El presidente de la entidad, Mané Calvo, defendió la DOP como marca idónea para luchar con el mejillón foráneo.