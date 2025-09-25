Xunta y sector consensúan el cierre de los bancos de libre marisqueo seis meses

Imagen de embarcaciones en el libre marisqueo de la Ría de ArousaGonzalo Salgado

El libre marisqueo no levanta cabeza. La Consellería do Mar y representantes del sector en la Ría de Arousa han decidido mantener cerrado durante un período de seis meses los tres bancos de libre marisqueo: el de Cabío, el de O Bohído y el de Os Lombos do Ulla. Así pues –y tal y como marca tradicionalmente el calendario–los rañeiros no volverán a faenar en estas zonas a partir del próximo día 1 de octubre. Es más, estos tres últimos meses del año los bancos marisqueros se cerrarán mediante una veda, mientras que habrá una parada biológica los tres primeros de 2026. De esta forma –y tal y como aseguran desde la Consellería do Mar– las personas mariscadoras afectadas por esta circunstancia recibirán compensaciones económicas. De hecho la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, manifestó a responsables del sector arousano el compromiso de la Xunta de Galicia de tramitar esta convocatoria de apoyos con la mayor agilidad posible y con la idea de que estén disponibles para los afectados lo antes posible. Una medida que ya se adoptó en campañas anteriores en donde las perspectivas hicieron cerrar la extracción durante meses.

Malas analíticas

En el encuentro mantenido en Santiago se analizaron los resultados de los muestreos realizados por los técnicos del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar en los bandos de O Bohído, Cabío y Os Lombos. Estos informes avalan que el estado actual de los recursos marisqueros desaconseja el regreso de la actividad extractiva en estas zonas.

En esta misma línea en el encuentro se valoraron medidas de carácter técnico que permitan avanzar en la recuperación de estos bancos por los que se consensuó la decisión de cerrar estas zonas durante seis meses para consolidar su recuperación y favorecer el crecimiento de las poblaciones de bivalvos de cara al próximo año.

Lo cierto es que esta es una medida que no es la primera vez que se aplica y, además, sin mucho éxito. De hecho la actividad en Os Lombos – que en otros tiempos fue una de las zonas más productivas de la Ría de Arousa– lleva ya varias campañas paralizada y nada parece funcionar en cuanto a su recuperación. Ese declive también se ha venido percibiendo en zonas como la de O Bohído, mucho por la sobresaturación al no poder ir los rañeiros a Os Lombos y centrarse en esta para la extracción.