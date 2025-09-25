Trabajadoras del sector de los cuidados en O Salnés reivindican con protestas un convenio “digno”

Una de las protestas ante Servisenior, en As CarolinasMónica Ferreirós

Trabajadoras del sector de los cuidados –residencias de mayores y servicios de Axuda no Fogar (SAF)– salieron a la calle para denunciar la “parálise” de las negociaciones de los respectivos convenios. Así pues en la comarca de O Salnés hubo protestas delante de la residencia Servisenior y Divina Pastora, en Vilagarcía, así como delante del Concello. También hubo protestas ante la residencia Domusvi de Ribadumia. Con estas jornadas de huelga las trabajadoras reclaman unas condiciones laborales, salariales y sociales dignas. Señalan desde la CIG que tanto los convenios de las residencias como del SAF están paralizados y “nin as patronais nin a consellaría teñen interese algún en activar as negociacións”.

Recordaron que en el caso del convenio de Axuda no Fogar este lleva sin negociarse desde el año 2011 y que el residencias ha vencido en el 2023. De ahí que ante esta “parálise” estableciesen un calendario de movilizaciones. Piden un modelo de cuidados que anteponga el bienestar de las personas dependientes y una buena calidad del servicio y con garantías de salud para las trabajadoras que prestan sus servicios.