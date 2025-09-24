La Diputación cierra el viernes la Bienal de Arte

Leonor Leal estuvo actuando en la Bienal de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra pondrá este viernes día 26 el broche de oro a la 32 edición de la Bienal de Arte de Pontevedra. Será en el Salón de Actos del Pazo Provincial y en el evento actuará la compañía La Ribot, que también servirá para cerrar el ciclo Artes Vivas. El presidente provincial, Luis López, clausurará el evento junto al vicepresidente, Rafa Domínguez. Debido al aforo limitado es necesaria la inscripción previa.

Cabe recordar que esta cita cultural está considerada la Bienal de Arte más antigua de España. Esta arrancó con una intervención de luz y sonido sobre la fachada de la iglesia de A Peregrina, de la mano de Patrick Warrener y el cierre estará protagonizado por la pieza LaBOLA de la compañía de danza La Ribot, Premio Nacional de Danza y León de Ouro de la Bienal de Danza de Venecia.